Banksy'nin Brexit duvar resmi bir gecede ortadan kayboldu

Fransa'nın Calais kentine seferlerin yapıldığı Dover Feribot Terminali yakınlarındaki bir metruk binanın duvarında Mayıs 2017'de beliren resimde bir inşaat işçisi AB bayrağındaki bir yıldızı elindeki keskiyle parçalıyordu.

Binanın sahibi olan Godden ailesinin üyeleri, iskelenin kurulmasından bir gün sonra kaybolan resmi ne yapacaklarına karar vermediklerini ancak "Muhafaza etme, üzerini boyama ya da satma seçeneklerini incelediklerini" açıklamıştı.

Aile daha önce yine kendi binalarından birine ait bir Banksy resmini satmaya çalışmış ancak Yüksek Mahkeme'de görülen davayı kaybetmişti.

Godden ailesi, Brexit resminin ortadan kaybolmasıyla ilgili henüz açıklama yapmadı. İskeleyi kuran şirketin yetkilileri de "İskelenin özel bir amaçla kurulduğundan haberleri olmadığını" açıkladı.

Dover'da gözde bir selfie noktası haline gelen duvar resminin ortadan kaybolması, sosyal medyada büyük yankı buldu.

Bazı Twitter kullanıcıları, resmin kaybolmasını "kültür vandalizmi" ve "facia" olarak nitelerken bazı kullanıcılar İngiltere'nin AB'den ayrılmasını savunan siyasileri ima ederek "resmin yukarıdan gelen emirle" kaldırılmış olabileceğini öne sürdü.

'İYİ Kİ GİTTİ, BANA BREXİT'İ HATIRLATIYORDU'

David Joseph Wright adı bir Doverlı ise CNN'e "Resmin ortadan kalkmasına memnun oldum. Çünkü bana her gün Brexit'i hatırlatıyordu" dedi.

Henüz kimliği açığa çıkmayan ve 1990'lardan beri sadece İngiltere değil dünyanın farklı bölgelerinde duvarlara siyasi içerikli resimler "konduran" Banksy'nin eserleri yüz binlerce dolara satılıyor.

Ekim 2018'de Banksy'nin "Balloon Girl" (Balonlu Kız) adlı eseri Londra'da Sotheby's müzayede salonunda 1,04 milyon sterline satılmıştı.

Satıştan hemen sonra tablonun içine yerleştirilen bir kağıt öğütücü resmin üçte ikisini doğramıştı. Resmin kendi kendini imha etme düzeneğini Banksy'nin planladığı ortaya çıkmış, eserin değerinin bu haliyle en az iki katına çıkmış olabileceği belirtilmişti.