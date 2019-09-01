Bar soyuldu, o içmeye devam etti!

Olay, ABD'nin Missouri eyaletindeki St. Louis kentinde, 28 Ağustos'ta meydana geldi. Elinde tüfekle bara giren soyguncu, bardaki müşterilerin telefon ve cüzdanlarını almaya başladı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, soyguncunun içeriye daldığı, barmen ve diğer müşterilerin ellerini havaya kaldırarak panik olduğu görüldü. O sırada bar sandalyesinde oturan bir adam ise soyguncuyu görmezden gelerek içkisine devam etti.

Soyguncu, başta vurdumduymaz adama yaklaşarak, elinde tuttuğu telefonu almak istedi. Ancak, adam telefonunu vermeyi reddetti. Ardından soyguncu tüfeğini doğrultarak barda gezmeye başladı ve diğer müşteriler eğilerek siper aldı. O sırada önünde bulunan paketten sigara alan vurdumduymaz adam, sakince sigarasını yaktı ve yanında oturan diğer müşteri soyulurken sakince izledi. Daha sonra kasanın olduğu yere giden soyguncu, kasadaki paraları da alarak bardan uzaklaştı.



Yerel medya, vurdumduymaz adamın Tony Tovar isminde olduğunu ve medyaya yaptığı açıklamada, "Gerçekten endişelenmedim. İçimde kimseye zarar vermeyeceğine dair iyi bir his vardı. Sadece uyuşturucu parası istedi" ifadelerini kullandığını duyurdu.