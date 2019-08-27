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27.08.2019 - 16:34| BBC Türkçe

Başı merdivene sıkışan adam beş gün sonra kurtarıldı

Fransa'nın doğusundaki Epinal kasabasında banyosunda tamirat yaparken başı merdivene sıkışan bir kişi beş gün sonra kurtarıldı

Başı merdivene sıkışan adam beş gün sonra kurtarıldı

Fransız medyasında yer alan haberlere göre, adı açıklanmayan 60'lı yaşlardaki adamın başı merdivenin basamaklarına sıkıştı.

Beş gün boyunca bilincini yitirmeyen adamı Cuma günü kendisini ziyarete gelen kız kardeşi buldu.

Adamın başının şiştiği ve telefona uzanamadığı belirtildi.

Hastanede tedavi altına alınan adamın beş gün boyunca başına giden kan miktarının azaldığı ve vücudunun ciddi oranda su kaybettiği belirtiliyor.

Freni boşalan kamyon bir beyaz eşya mağazasına girdiBilecik'te trafik ışıklarında beklerken iddialara göre freni boşalan kamyon bir beyaz eşya mağazasına girdi, kaza sırasında kaldırımda yürüyen bir kadın yaralandı.
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