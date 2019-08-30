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30.08.2019 - 08:11| SPOR SERVİSİ

Basına yaklaştı işten uzaklaştı

Tenis dünyasının önde gelen hakemlerinden Damian Steiner ilginç bir gerekçeyle meslekten uzaklaştırıldı.

Basına yaklaştı işten uzaklaştı

Wimbledon tarihinin en uzun maçı olarak tarihe geçen, Novak Djokovic’in 2 maç puanı çevirerek Federer karşısında kazandığı unutulmaz final karşılaşmasının baş hakemi olan Steiner, tur kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Grand Slam turnuvalarında maç yönetmekten men edildi. 44 yaşındaki Arjantinli hakemin, ATP’den izin almadan ülkesinden basın kuruluşlarına bir dizi röportaj vermesi gerekçe olarak gösterildi.

Kötü kokular gelen evden ceset çıktıNiğde'de Afgan uyruklu bir kadın evinde ölü bulundu. Yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiği belirlenen kadının ölüm nedeni belirlemek için otopsi yapılacak.
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