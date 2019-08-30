Basına yaklaştı işten uzaklaştı

Wimbledon tarihinin en uzun maçı olarak tarihe geçen, Novak Djokovic’in 2 maç puanı çevirerek Federer karşısında kazandığı unutulmaz final karşılaşmasının baş hakemi olan Steiner, tur kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Grand Slam turnuvalarında maç yönetmekten men edildi. 44 yaşındaki Arjantinli hakemin, ATP’den izin almadan ülkesinden basın kuruluşlarına bir dizi röportaj vermesi gerekçe olarak gösterildi.