Basquiat’nın eserinin hüzünlü hikayesi

The Guardian’ın internet sitesindeki habere göre hüzünlü bir hikayesi olan serginin başlangıç noktası ise Amerikalı grafiti sanatçısı Jean-Michel Stewart’un katledilmesi. Basquiat bu eserinde, 15 Eylül 1983’te New York’taki East Village Metro İstasyonu’nun duvarına çizim yaptığı gerekçesiyle tutuklanıp darp edilen siyahi sanatçı Michael Stewart’u anlatıyor. Genç sanatçı, o günden sonra 13 gün hastanede kalmış ve beynindeki hasardan dolayı hayatını kaybetmişti. Yaşananlarla ilgili “Ben de olabilirdim” diyen Basquiat, eserini genç sanatçının ölümünden bir hafta sonra yaptı. Keith Haring’in stüdyosunda bulunan eser, nadiren halka açık bir alanda sergileniyor.