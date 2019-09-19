Baykuş ailesi yuvasından oldu

Brezilya’nın başkenti Brasilia’daki savanlarda çıkan yangın birçok hayvanı yuvasından etti. Bölgedeki yerleşim yerlerinden Jardim Mangueiral’a 20 km uzaklıkta yaşayan baykuş ailesi de onlardan yalnızca biri. Uzmanlar, Brezilya savanlarının kalbi olan başkentte yaşanan yangınların sebebinin seyreden yüksek hava sıcaklıkları olduğunu ifade ediyor. Brezilya, aynı zamanda Amazonlar’da çıkan yangınlarla da büyük kayıplar vermişti. l DIŞ HABERLER SERVİSİ