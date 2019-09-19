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19.09.2019 - 07:50 |

Baykuş ailesi yuvasından oldu

Baykuş ailesi yuvasından oldu

Brezilya’nın başkenti Brasilia’daki savanlarda çıkan yangın birçok hayvanı yuvasından etti. Bölgedeki yerleşim yerlerinden Jardim Mangueiral’a 20 km uzaklıkta yaşayan baykuş ailesi de onlardan yalnızca biri. Uzmanlar, Brezilya savanlarının kalbi olan başkentte yaşanan yangınların sebebinin seyreden yüksek hava sıcaklıkları olduğunu ifade ediyor. Brezilya, aynı zamanda Amazonlar’da çıkan yangınlarla da büyük kayıplar vermişti. l DIŞ HABERLER SERVİSİ

    Bakan Pakdemirli duyurdu: Ödemeler 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacakTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamasında, "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacak. "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri kapsamında 123 bin 304 üreticiye 395,9 milyon TL ödeme yapılacak" dedi.
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