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26.11.2019 - 13:06 |

Bebeği sadece 3 saat yaşamıştı... Bağışladı!

ABD'nin Wisconsin eyaletinde nadir görülen bir kromozom bozukluğu nedeniyle oğlu sadece 3 saat yaşayan bir anne, 63 gün boyunca biriktirdiği sütünü bağışladı.

Bebeği sadece 3 saat yaşamıştı... Bağışladı!

ABD'de yayımlanan Today gazetesinin haberine göre Sierra Strangfeld, hamileliğinin 20'nci haftasında bebeğinde "trizomi 18" sendromu olduğunu öğrendi.

Ancak Strangfeld ve eşi doğduktan sonra çok yaşamayacağını öğrendikleri bebeklerini aldırmamaya karar verdi.

'BEBEĞİ ALDIRMAYI HİÇ DÜŞÜNMEDİK'
Doğuma 2 ay kala, bebeğin ölme riskinin belirmesi üzerine Starngeld sezaryene alındı. Samuel adı verilen bebek 650 gram olarak doğdu ve 3 saat sonra öldü.

18 aylık bir kızı bulunan Strangfeld, "Bebeği aldırmayı hiç düşünmedik. Bize bahşedilen bu değerli hediyeyi, tüm bebekler gibi en iyi şekilde karşılamak istedik" dedi.

Bebeği sadece 3 saat yaşamıştı... Bağışladı

Strangeld, Samuel'in ölümünden sonra 14 kilo süt biriktirerek, "NICU" adlı anne sütü bankasına bağışladı.

Sierra Srangfeld bağışıyla ilgili olarak, "Samuel'in ölümünü engellemek için yapabilecek bir şeyimiz yoktu. Ama elimizden gelen bir şeyler de var" dedi ve "trizomi 18" için bir vakıf kurmak istediğini söyledi.

Edward Sendromu olarak da bilinen trizomi 18 sendromu, 18'nci kromozomun hücrelerde 2 değil 3 kez görülmesinden kaynaklanan bir kromozom bozukluğu.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'ne göre, bu sendromu olan bebeklerde canlı doğanların yüzde 75'i, 24 saatten fazla yaşamıyor. Bu sendromla bir yaşından fazla yaşayan bebeklerin oranı yüzde beş civarında.

Kaynak: BBC Türkçe

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