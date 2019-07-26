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26.07.2019 - 15:02| AA

Belçika'da bir sıcaklık rekoru daha

Çarşamba günü termometrelerin 40.7 dereceyi gösterdiği ülkede, hava sıcaklığı ilk kez 41.8'e ulaştı.

Belçika'da bir sıcaklık rekoru daha

Mevsim normallerinin üzerinde aşırı sıcaklıkların hakim olduğu Belçika'da sıcaklık ilk kez 41.8 olarak ölçüldü.

Belçika'nın bazı kentlerinde çarşamba günü rekor düzeydeki 40.7 santigrat hava sıcaklığı, dün Begijnendijk kasabasındaki 41.8 ile aşıldı ve 'sıcaklık rekoru' kırıldı.

Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya doğru gelen sıcak hava dalgası, çarşamba gününden bu yana Belçika' etkisine aldı.

Belçika'nın yanı sıra Almanya, Fransa, İspanya ve Hollanda'da da bazı kentlerde hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıktı.

Aşırı sıcakların İskandinav ülkelerine kadar ulaşacağı tahminleri dolayısıyla birçok Avrupa ülkesinde önlemler alındı.

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