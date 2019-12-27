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27.12.2019 - 00:36 | | AA

Berhem Salih’e 'yeni Amerika işgali başlatacak' suçlaması

Irak’ta Şii milis gücü Ketaib-i Hizbullah, Cumhurbaşkanı Berhem Salih’in İran’a yakın grubun başbakan adayını kabul etmemekle anayasa ihlalinde bulunduğunu ve ülkeyi yeni Amerikan işgaliyle karşı karşıya bırakmak istediğini savundu.

Berhem Salih’e 'yeni Amerika işgali başlatacak' suçlaması

 

Milis gruptan yapılan yazılı açıklamada, “Siyasi gruplar, Anayasayı ihlal eden Cumhurbaşkanına karşı tavır almalı. Ülkeye Amerikancı politikalar empoze edilemez.” ifadesi kullanıldı.

Salih’in ülkeyi kaosa sürükleyecek Amerikancı irade uygulamak istediği ileri sürülen açıklamada, cumhurbaşkanının uluslararası müdahale gerekçesiyle Irak’ta yeni bir ABD işgali başlatmak istediği iddia edildi.

Berhem Salih, İran’a yakın Bina Koalisyonu’nun başbakan adayına hükümeti kurma teklifinde bulunmayacağını açıklamıştı.

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