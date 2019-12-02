Trump, azil soruşturması oturumuna katılmıyor

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil soruşturması kapsamında Çarşamba günü Temsilciler Meclisi'nde yapılacak oturuma katılmayacağını açıklandı. Oturuma Trump'ın avukatlarının da katılmayacağı belirtiliyor.

Trump'ın hukuk danışmanı Pat Cipollone, Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu'na gönderdiği mektupta, soruşturmanın adil olmadığını ve eksiklikler içerdiğini öne sürerek Trump'ın oturuma katılmasının beklemenin "adil olmayacağını" savundu.

Demokrat Partili Komisyon Başkanı Jerrold Nadle, geçen hafta oturuma davet ettiği Trump'a "Ya daveti kabul et ya da şikayet etmeyi bırak" demişti.

Oturumda Trump'ın tanıkları sorgulama hakkı olduğu belirtilmişti. Ancak Beyaz Saray, tanıkların kim olduğu konusunda bilgi verilmediğini söylüyor.

Beyaz Saray'ın henüz tarihi belirlenmeyen ikinci oturum için yapılan davete de Cuma gününe kadar cevap vermesi bekleniyor.

Trump'ın oturumlara katılması zorunlu değil.

4 Aralık'taki oturum, azil soruşturmasında yeni bir aşamayı temsil ediyor.

Soruşturma, Trump'ın Demokrat Parti'nin başkan aday adaylarından Joe Biden ve Ukraynalı gaz şirketi Burisma'yla iş yapan oğlu Hunter Biden hakkındaki yolsuzluk iddialarını soruşturması için Ukrayna'ya baskı yaptığı ve bu ülkeye verilmesi planlanan yaklaşık 400 milyon dolarlık askeri yardımı çekmekle tehdit ettiği iddiasına dayanıyor.

Azil soruşturması

Azil, Kongre'nin bir başkanı görevden alabildiği iki aşamalı bir siyasi sürecin ilk ayağı.

Temsilciler Meclisi, azil maddelerini geçirirse, Senato bir yargılama yapmak zorunda.

Senato'daki oylamada başkanın hüküm giyebilmesi için üçte ikilik bir çoğunluk gerekiyor. Ancak Cumhuriyetçiler Senato'da çoğunluğu elinde tuttuğundan bu pek olası değil.

Tarihte sadece iki ABD başkanı, Bill Clinton ve Andrew Johnson azil soruşturması geçirdi ancak hiçbiri görevden alınmadı.

Başkan Richard Nixon ise Watergate Skandalı sonrası, azledilip görevden uzaklaştırılmadan önce istifa etmişti.