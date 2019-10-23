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23.10.2019 - 07:42 | | AA

Beyaz Saray NYT ve Washington Post'un aboneliklerini sonlandırıyor

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, New York Times ve Washington Post'un aboneliklerinin yenilenmeyerek, sonlandırılacağını kaydetti.

Beyaz Saray NYT ve Washington Post'un aboneliklerini sonlandırıyor

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın "yalan haberler" olarak nitelediği New York Times (NYT) ve Washington Post'un aboneliklerini sonlandıracaklarını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, Amerikan basınına yaptığı açıklamada NYT ve Washington Post'un aboneliklerinin yenilenmeyerek, sonlandırılacağını belirtti.

ABD Başkanı Trump, dün Fox televizyonunda konuk olduğu bir programda, NYT ve Washington Post için "Onları Beyaz Saray'ın içinde istemiyoruz. Belki onların aboneliklerini sonlandırırız, onlar yalan haber yapıyorlar." yorumunda bulunmuştu.

Trump, sık sık NYT, Washington Post gibi anaakım basın kuruluşlarını "yalan haberler" yapmakla ve kendisine saldırmakla suçluyor.

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