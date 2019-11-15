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15.11.2019 - 18:29 | | İHA

Beyaz Saray yayımladı! Dikkat çeken kritik detay...

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ı azil sürecine götüren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin metnini yayımladı. Metinde 2020 başkanlık seçimleri adayı Joe Biden ve oğlu hakkında hiç bahsedilmemesi dikkat çekti.

Beyaz Saray yayımladı! Dikkat çeken kritik detay...

 

ABD’de Temsilciler Meclisi tarafından yürütülen, ABD Başkanı Donald Trump’ın azil süreci devam ediyor. Beyaz Saray, Başkan Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky arasındaki ilk telefon görüşmesinin notunu yayımladı.

Telefon görüşmesinin Zelensky'nin devlet başkanı seçilmesinden sadece birkaç saat sonra yapıldığı ifade edildi. Metinde Trump’ın iki ülke devlet başkanının ilişkilerinin iyi olduğundan bahsettiği ifadesi de yer aldı.

Trump, Zelensky'yi seçim başarısından dolayı tebrik ederken iki devlet başkanı gerçekleştirilen telefon görüşmesinde memnuniyet duyduklarını belirtti. Zelensky’nin Trump'ı devir teslim törenine davet ettiği aktarılan metinde Trump’ın en kısa zamanda görüşecekleri bilgisi yer aldı.

Yayınlanan metinde 2020 başkanlık seçimleri adayı Joe Biden ve oğlu hakkında hiç bahsedilmemesi dikkat çekti.

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