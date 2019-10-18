Beyaz Saray’da büyük tartışma

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Beyaz Saray’da Kongre üyeleri ile yaptığı Suriye toplantısı oldukça ilginç anlara sahne oldu. Trump, önceki gün Beyaz Saray’da ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi’nden Cumhuriyetçi ve Demokrat isimlerle bir araya geldi.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede Suriye’deki son gelişmeler ve Türkiye’nin Suriye’de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı ele alındı. Trump, toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdığı mektubu da katılımcılarla paylaştı. Ancak toplantı beklenenden önce sona erdi. Toplantının ardından basına açıklama yapan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Temsilciler Meclisi’nde büyük farkla geçen ve Suriye kararını kınayan karar tasarısı nedeniyle Trump’ın sinirli olduğunu belirtti. ABD Temsilciler Meclisi, Temsilciler Meclisi Dış ilişkiler Komitesi Demokrat Vekil Eliot Engel ve Cumhuriyetçi Michael McCaul imzalı, Beyaz Saray’ın “Barış Pınarı Harekâtı” dolayısıyla “bölgeden çekilme” kararına tepki amacıyla sunulan karar tasarısını 60’a karşı 354 oyla onaylamıştı.

Pelosi, toplantıda “sinir krizi geçirdiğini” söyledikleri Trump’ın kendisine hakaret ettiğini savundu. Demokratların, toplantıyı buna tepki olarak terk ettiği ifade edilirken, Pelosi, Trump’ın Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamadan çıkan sonuçtan dolayı “çok sarsılmış” olduğunu öne sürdü. Senato Azınlık lideri Chuck Schumer ise, “Trump, özellikle de Pelosi’ye karşı aşağılayıcıydı. Pelosi, sükunetini tamamen korudu ancak Trump ona ‘üçüncü sınıf siyasetçi’ dedi. Bu bir diyalog değildi. Bu edepsiz bir tartışmaydı ve gerçeklere odaklanmıyordu” dedi.

Fotoğrafı sahiplendi!

Beyaz Saray ise Demokratların anlattıklarının doğru olmadığını, sinir krizi geçirenin Pelosi olduğunu öne sürdü. Trump, attığı Twitter mesajında, “Tedirgin Nancy’nin çılgın sinir krizi” metniyle bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta, Pelosi’nin toplantı odasında ayakta durup, parmağını uzatarak Trump’a bir şeyler söylediği görülüyor. Ancak Pelosi alınmak yerine fotoğrafı kendi Twitter profilinin tepesine de yerleştirdi.

Trump yaptığı diğer paylaşımlarda da “Hiçbir şey yapmayan Demokratlar, Pelosi ve Schumer kabine odasından hışımla çıktı” ve “Pelosi’nin acilen yardıma ihtiyacı var. Ya üst katındakilerle sorunu var ya da bizim muhteşem ülkemizi sevmiyor. Bugün Beyaz Saray’da tam anlamıyla sinirden deliye döndü. Bu durumu izlemek çok üzücüydü. Onun için dua edin, çok hasta bir insan!” ifadelerini kullandı.

İşte o diyalog

Trump ile Pelosi’nin tartışması, ABD’nin neden Suriye’de kalması gerektiği yönünde eski Savunma Bakanı James Mattis’in yaptığı bir açıklamanın okunmasıyla başladı. Okumayı kesen Trump, “Mattis dünyanın en abartılmış generaliydi. Neden biliyor musun? Yeterince sert değildi. DAEŞ’i ben yendim” dedi. Bunun üzerine Pelosi Rusya’nın Ortadoğu’daki amaçlarıyla ilgili bir konuşma yaptı ve toplantıda şu şekilde bir diyalog gerçekleşti:

Pelosi: Sizinle bütün yollar Putin’e çıkıyor.

Trump: DAEŞ’ten ben sizden daha çok nefret ediyorum.

Pelosi: Bunun bilemezsiniz.

Schumer: Planınız Suriyelilere ve Türklere güvenmek mi?

Trump: Planımız Amerikan halkını güvende tutmak.

Pelosi: Bu bir plan değil, bu bir hedef.

Trump, daha sonra eski başkan Barack Obama’nın Suriye politikasını eleştirdi ve Pelosi’ye “üçüncü sınıf siyasi” dedi. Pelosi’nin bu sözden sonra toplantıyı terk ettiği Trump’ın ise “Güle güle. Seçimde görüşürüz” dediği öğrenildi.

Konuğunun adını karıştırdı!





ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği basın toplantısında yeni gaflara imza attı. Cumhurbaşkanı Mattarella’nın adını “motorola” diye telaffuz eden Trump, iki ülke arasındaki ilişkinin de “Antik Roma’ya dayandığını” söyledi. Trump, toplantının açılışında “Amerika Birleşik Devletleri ile İtalya, binlerce yıl öncesine, Antik Roma İmparatorluğu’na dayanan ortak bir kültürel ve politik mirasla birbirine bağlı” ifadelerini kullandı. İtalyanca tercümanının söz konusu gaflar karşısındaki şaşkınlık ifade eden bakışlarıysa sosyal medyanın gündemine oturdu. Özellikle Twitter kullanıcıları, tercümanla ilgili olarak “Hepimiz o tercümanız” ifadeleriyle paylaşımlarda bulundu. Trump’ın ABD - İtalya ilişkilerini Antik Roma’ya dayandıran sözleri, Beyaz Saray’ın Twitter hesabından da “aynen” paylaşıldı.