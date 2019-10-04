Beyin yiyen zehirli mantar bulundu... Ölüm saçıyor!

Bilim insanları Avustralya'nın Queensland bölgesinde anavatanı olan Japonya ve Kore'den binlerce kilometre ötede çok zehirli 'Ateş Mercanı' adı verilen bir mantar türü buldular.

Bölgede yaşayan amatör bir fotoğrafçının çektiği fotoğrafı araştırmacılara göndermesiyle tesadüfen bulunan mantar aynı zamanda 'beyin yiyen' mantar olarak da adlandırılıyor. Zahrini sadece dokunma yoluyla bile saçabilen bu tür, dünyanın en ölümcül mantarlarından biri olarak biliniyor.

James Cook Üniversitesi yetkilileri Avustralya halkını bu mantarla karşılaşırlarsa asla dokunmamaları konusunda uyarıyorlar. Çok uzaklardan gelen bu mantarın Avustralya'nın tropik yağmur alanlarının bulunduğu bölgelerinde görüldüğü bildiriliyor. Britannica Ansiklopedisi tarafından dünyanın en zehirli ikinci mantarı olarak sınıflandırılan, canlı vce parlak kırmızı rengi yüzünden 'Ateş Mercanı' olarak adlandırılan bu mantarı görüntüsü yüzünden ayırt etmek aslında kolay.

Kore ve Japonya'da birçok kişinin görünümü şifa verici olarak kullanılan yenilebilir mantarlara benzediği için Ateş Mercanı'nın bunlarla karıştırdığı ve öldüğü biliniyor.

Mantarın sahip olduğu toksinler çoklu organ yetmzliğine, sonrasında da ölüme sebep olabiliyor. Mantara rastlanırsa bırakın yemeyi asla dokunulmaması şiddetle salık veriliyor. Bilinen 100 zehirli mantar türü arasında insanları kendisine dokunduğunda zehirleyebilen tek mantar bu. Diğer tüm zehirli mantarların insanları zehirleyebilmeleri için yenerek tüketilmeleri gerekiyor.

Sadece dokunulduğunda bile deri yoluyla insana büyük zararlar verebilen bu mantar eğer yenilirse kusma, ishal, ateş, uyuşukluk gibi etkiler yapıyor. Sürecin sonucunda beyne sıçrayan zehir beyinde küçülmeye sebep olarak hareket ve konuşma güçlüğüne, algıda bozulmaya ve en sonunda da ölüme sebep oluyor.

1999'da bu mantarı sake adı verilen Japonya'ya özel içkiye koyarak yiyen 5 kişinin öldüğü biliniyor. Üstelik yedikleri miktar sadece 1 gramken... Mantarı kızartarak yemek isteyen Japonların da öldüğü bilgisi var.

Doktorların bu zehirden kurtarabildiği bir tek vakada ise hastaya kan plazması ve ilik nakli yapılmış ve iyileşme süreci yine de çok zor olmuş.

Bilim insanları şimdilerde anavatanı sışında Avustralya'da da görülen bu mantar için yeni bir isim arıyor.