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23.08.2019 - 13:04| DHA

Beyninde 30 yıl onunla yaşadı! Akılalmaz olay...

Çin’de 30 yıl boyunda baş ağrısı çeken bir adamın beyninde 10 cm uzunluğunda kurt olduğu ortaya çıktı. Kurt, ameliyatla alındı.

Beyninde 30 yıl onunla yaşadı! Akılalmaz olay...

 

Çin’in Jiangxi eyaletinde yaşayan Zhang (59) 30 yıl boyunca baş ağrısı ve bayılmalar yaşıyordu. 1989’da ilk baygınlığını geçiren Zhang, hastaneye kaldırıldığında ‘epilepsi’ tanısı koyuldu. Epilepsi ilaçlarını kullanmaya başlamasına rağmen baş ağrısı ve bayılmaları kesilmeyen Zhang, geçtiğimiz günlerde tekrar hastaneye kaldırıldı ve yapılan MRI taramaları sonucunda beyninde 10 cm uzunluğunda bir kurt olduğu tespit edildi.

999 Beyin Hastanesi Nöroloji Departmanı Başkanı Wu Jie, yapılan ameliyatın başarılı geçtiğini ve Zhang’in beynindeki kurtun başarıyla çıkarıldığını duyurdu. Wu’ya göre, kurdun Zhang’in vücuduna bir akarsudan içtiği su ile girdi ve beynine kadar gitti.

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