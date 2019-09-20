MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaBıçaklanırken filme çektiler
20.09.2019 - 09:40 |

Bıçaklanırken filme çektiler

ABD'nin New York kentinde yaşayan 16 yaşındaki Khaseen Morris, en az 50 kişinin umursamazlığının kurbanı oldu.

Bıçaklanırken filme çektiler

Long Island'daki bir alışveriş merkezinin dışında kavgaya karışan Morris, çevresindeki bazı gençler tarafından bıçaklandı. Morris'in yaralandığını gören çevredeki en az 50 kişi, Morris'e yardım etmek yerine video ve fotoğraflarını çekerek sosyal medyada yayımlamayı tercih etti. Pazartesi günü yaşanan olayda hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürerken, henüz kimsenin tutuklanmadığı öğrenildi.

Sabah

Çaldıkları kasayı devirince bırakıp kaçtılarFatih'te yüzleri maskeli ve kimliği belirsiz 2 hırsız, çaldıkları çelik kasayı çuvala koyup motosiklete bağlı el arabasıyla taşırken yola devirdi. Kasayı tekrar el arabasına yüklemek isteyen şüpheliler, mahalle bekçilerinin olayı görmesi üzerine kasayı bırakıp kaçtı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Her Yerde Sen 14. yeni bölüm fragman!

Her Yerde Sen 14. yeni bölüm fragman!

Otobüs şoförü yolcularla birlikte hastayı acile götürdü

Otobüs şoförü yolcularla birlikte hastayı acile götürdü

BİM 20 Eylül 2019 | Bim aktüel ürünler kataloğu

BİM 20 Eylül 2019 | Bim aktüel ürünler kataloğu

Hercai fragman! 13 .Yeni bölümde Reyyan evlilik teklifini kabul edecek mi?

Hercai fragman! 13 .Yeni bölümde Reyyan evlilik teklifini kabul edecek mi?

Sıradaki Haber