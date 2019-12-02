02.12.2019 - 10:33 | | DHA
Binlerce kişinin katıldığı partide izdiham: 9 ölü, 20 yaralı
Brezilya'da polisten kaçan şüphelilerin binlerce kişinin katıldığı partinin yapıldığı sokağa girmesi ve polise ateş açması sonucu çıkan izdihamda 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı.
Olay, Brezilya'nın Sao Paulo kentinin Paraisopolis bölgesinde meydana geldi. Yerel medyaya konuşan yetkililer, polisin bir grup şüpheliyi kovaladığını, şüphelilerin ise motosikletle kaçarak yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı bir partinin bulunduğu sokağa giriş yaptığını açıkladı. İnsanları kalkan olarak kullanan şüpheliler, polise ateş açınca, binlerce kişi farklı yönlere doğru koşmaya başladı.
Panik halindeki insanların birbirlerini ezerek sokaktan çıkmaya çalıştıkları olayda, 9 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında 14 yaşında bir çocuğun da bulunduğu ifade edildi.
Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.