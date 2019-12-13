Binlercesi karaya vurdu!

ABD'nin California eyaletinde kıyıya vuran binlerce pembe renkli deniz canlısı San Francisco’nun kuzeyinde yer alan Drakes Plajı’nı kapladı. Bir çeşit deniz solucanı olan bu sıradışı balığın diğer bir adı ise hancı kurdu.

Bu balıklar kendilerini suyun derinliklerindeki kumların içine gömüyor. Fakat Drake Plajı’nda yaşanan son fırtına onları yerinden etti. Binlerce deniz solucanı böylece kıyıya vurdu.

Biyolog Ivan Parr bu deniz canlılarıyla ilgili, “Fiziksel görünümleri iri birer solucan gibi olabilir. Ancak bu şişman hancı kurtlarının görünümleri hayatlarını kumun altında geçirmelerine neden olan bir özellik” diyor.

Bazılarının 25 yıla kadar yaşadığını söyleyen Ivan Parr, penis balıklarının varoluş tarihinin incelenen fosillerden 300 milyon yıl öncesine dayandığını ifade ediyor.

Üstelik bu balıklar Uzak Doğu'da örneğin Güney Kore’de lezzetli bir yiyecek olarak görülüyor.