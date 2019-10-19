Bir anda caddeye fırladı, babasının ölümüne neden oldu!

Kaza, Kızılorda şehrinde 2 gün önce meydana geldi. 4 yaşında bir çocuk karşıya geçmek için bir anda caddeye fırladı. Çocuğun babası da oğlunu tutmak için arkasından caddeye atladı. Ancak baba ve oğlu o sırada seyir halinde olan bir otobüsün altında kaldı.

Yetkililerin yaptığı açıklamada, babanın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ve 4 yaşındaki çocuğun da yoğun bakımda olduğu belirtildi.

Olay anı ise otobüsteki kameraya yansıdı.