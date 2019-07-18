Bir general ve 21 komandoyu katlettiler

Afganistan'ın Gazne vilayetinde 203. Tander Kolordu Komutanlığı 3. Tugay Komutanı General Abdul Mubin Muctaba, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Savunma Bakanlığı, General Muctaba'nın kontrol için gittiği Karabağ ilçesinde, Taliban ile bağlantısı olduğu düşünülen bir asker tarafından vurulduğunu açıkladı.

Taliban, saldırganın örgüt için çalıştığını doğruladı.

Ülkenin batısındaki Badgis vilayetinde ise, 21 komando Taliban militanları tarafından katledildi.

Badgis Valisi Abdul Gafur Melikzey, militanların Ab Kemeri ilçesine operasyon için giden komando birliklerine pusu kurduğunu söyledi.

Saldırıda 21 komando yaşamını yitirdi, 20 militan öldürüldü.

Yerel kaynaklar hayatını kaybeden asker sayısını 34 olarak veriyor, Taliban ise 39 komandonun katledildiğini savundu.