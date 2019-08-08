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08.08.2019 - 08:02| DIŞ HABERLER SERVİSİ

Bir yanda görüşme diğer yanda saldırı

Taliban bir yandan Doha’da ABD’li yetkililerle anlaşma sağlanması adına görüşüyor, diğer yandan Afganistan’da bombalı saldırılarına devam ediyor. Kabil’deki intihar saldırısında en az 18 ölü var.

Bir yanda görüşme diğer yanda saldırı

Afganistan yine en kanlı dönemlerinden birini yaşıyor. Afganistan’ın başkenti Kabil’de dün düzenlenen bombalı saldırıda en az 18 kişi hayatını kaybetti, 145 kişi yaralandı. Kamu Sağlığı Bakanlığından yapılan açıklamada, başkentin batısında bir polis merkezinde meydana gelen patlamada en az 18 kişinin yaşamını yitirdiği, 100’den fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahidullah Mayar, kurbanların büyük kısmının bayram öncesi alışveriş için pazara çıkan kadın ve çocuklardan oluştuğunu söyledi.

Taliban üstlendi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nusrat Rahimi, saldırı öncesi güvenlik güçlerinin kentteki terör örgütü DAEŞ’in hücrelerine yönelik operasyon başlattığına dikkati çekti. Buna karşın saldırıyı Taliban üstlendi. Taliban Sözcüsü, polis alım merkezi olarak tanımladığı karakolun örgüte bağlı bir intihar eylemcisi tarafından hedef alındığını belirterek, “Saldırıda çok sayıda asker ve polis öldürüldü ve yaralandı” iddiasında bulundu.

Bir yanda görüşme diğer yanda saldırı

En kritik aşama

Son dönemde artan saldırıların Taliban’ın Katar’ın başkenti Doha’da ABD’li yetkililerle yaptıkları görüşmelerde ciddi ilerleme kaydedildiği sırada gerçekleşmesi dikkat çekiyor. Son dönemde NATO güçleri ile ortak düzenlenen operasyonlarda çok sayıda Taliban militanı öldürülmüştü. Son olarak Taliban’ın, ABD ile yürütülen barış görüşmeleri çerçevesinde Afganistan’daki Amerikalı askerlerin geri çekilmesi konusundaki fikir ayrılıklarının çözüme kavuşturulduğu açıklanmıştı. Buna karşın henüz Doha’daki görüşmeler bir sonuca ulaşmadı. Doha’da devam eden sekizinci tur görüşmeler 18 yıldır süren savaşı sona erdirmek için en önemli ve son aşama olarak değerlendiriliyor.

 

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