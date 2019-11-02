02.11.2019 - 07:50 | | DIŞ HABERLER
Birleşme anısına
Almanya’nın başkenti Berlin, 9 Kasım’da Berlin Duvarı’nın yıkılışının 30’uncu yıl dönümünü kutlayacak. Bu özel gün nedeniyle, kenti ikiye ayıran sınır üzerindeki ünlü Brandenburg Kapısı çevresine sanat enstalasyonları yapıldı. 30 bin kurdele kullanılarak yapılan “Hareketli Tasavvur” isimli eserde, elle yazılmış dilekler ve mesajlar yer alıyor
Havuza yüzmeye gidip hastanelik oldular! Bir anda ortaya çıktı, her yere yayıldıBursa'nın Osmangazi ilçesinde, Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzen 25 çocuk ile 5 veli, kazan dairesinde ortaya çıkıp, yayılan gazdan zehirlendi. 30 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.