Birleşme anısına

Almanya’nın başkenti Berlin, 9 Kasım’da Berlin Duvarı’nın yıkılışının 30’uncu yıl dönümünü kutlayacak. Bu özel gün nedeniyle, kenti ikiye ayıran sınır üzerindeki ünlü Brandenburg Kapısı çevresine sanat enstalasyonları yapıldı. 30 bin kurdele kullanılarak yapılan “Hareketli Tasavvur” isimli eserde, elle yazılmış dilekler ve mesajlar yer alıyor