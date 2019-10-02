Bizonlar genç çifte kâbusu yaşattı!

Antelope Adası Eyalet Parkı’nda 1 Haziran’da yaşanan olayda, Kyler Bourgeous adlı genç adam, parkın en yüksek noktasına tırmandığı bir sırada bir bizonun saldırısına uğrayarak boynuzlandı.

Kalçasından ve koltuk altından darbeler alan 30 yaşındaki Kyler'ın kaburgaları kırıldı, akciğerleri zarar gördü. Hastanede birkaç hafta kalarak tedavi gören Bourgeous, taburcu olduktan aylar sonra kız arkadaşı Kayleigh Davis'e parkta randevu verdi. Kyler Bourgeous, 22 yaşındaki kız arkadaşını günbatımını izlemek üzere parkın en yüksek noktasına davet etti.

27 Eylül günü Bourgeous ile buluşmak için parka giden Davis de bir bizonla karşılaştı. Kaçmaya çalışan Davis, bizondan aldığı boynuz darbesiyle havaya fırladı. Genç kadın bacağından yaralandı ve bileği kırıldı. Davis, iki günlük tedavinin ardından taburcu edildi.