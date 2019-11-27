BM: Güney Sudan anlaşmaya uymayarak yeni silahlı güç kurdu

Birleşmiş Milletler (BM), Güney Sudan'da Ulusal Güvenlik Servisinin, barış anlaşmasına uymayarak Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in kalesi olarak görülen bölgede 10 bin kişilik yeni güç kurduğunu bildirdi.

BM'nin, ülkeye yönelik yaptırımları izleyen uzman ekibi tarafından hazırlanan son raporda, geçen yıl yenilenen barış anlaşmasının hayata geçirilmesinde yaşanan yavaşlıktan endişe duyulduğu kaydedildi.

Hükümetin anlaşmaya uymaya "pek istekli" olmadığı belirtilen raporda, son aylarda, Devlet Başkanı Mayardit'in yerlisi olduğu Warrap eyaletinde çocuklar da dahil 10 bin kişinin silah altına alındığı, tarafların yasa dışı satış ve vergilerden gelir elde etmeyi sürdürdüğüne dikkat çekildi.

Barış anlaşması geçen yıl imzalanmıştı

Geçen yıl yenilenen barış anlaşmasına göre, 12 Kasım itibarıyla hükümeti kurması beklenen taraflar, bu planı 100 gün daha erteleme kararı almıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, bunun üzerine Güney Sudan'da geçiş hükümetinin kurulamaması sebebiyle ülkedeki büyükelçisini "istişare amaçlı" geri çağırmıştı.

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu, taraflar defalarca barış ve ateşkes anlaşması imzalasa da çatışmalar yeniden patlak vermişti.