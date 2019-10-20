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20.10.2019 - 21:11 | | AA

BM Hudeyde ve çevresinde ateşkes izleme noktaları oluşturuyor

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen hükümeti ile Husiler arasında Hudeyde'de varılan ateşkesin uygulanması için iki izleme noktası kurdu.

BM Hudeyde ve çevresinde ateşkes izleme noktaları oluşturuyor

 

Batı Sahili Ortak Güçler Sözcüsü Albay Vaddah ed-Debiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BM'nin dün Hudeyde'de, bugün de kentin kuzeyindeki Es-Salih bölgesinde bir ateşkes izleme noktası oluşturduğunu söyledi.

İzleme noktasının, Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi (RCC) Başkanı Abhijit Guha gözetiminde kurulduğunu kaydetti.

BM söz konusu çalışmaları, İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de varılan Hudeyde ateşkes anlaşmasının uygulanması için yürütüyor. Bu bağlamda, Hudeyde'nin güneyindeki Huş el-Ebkar ve Manzar bölgesinde de iki noktanın oluşturulacağı ifade ediliyor.

Yemen'de taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

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