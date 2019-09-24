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24.09.2019 - 23:05 | | AA

BM'deki konuşması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Pakistan Başbakanı İmran Han, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'a BM konuşmasında Keşmir sorununa yer verdiği için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek ay Pakistan'ı ziyaret edecek." diye konuştu.

BM'deki konuşması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

BM 74. Genel Kurulu Görüşmeleri için New York'ta bulunan Han, düzenlediği basın toplantısında, Keşmir sorunu ve ülkesinin Hindistan ile yaşadığı gerginlik hakkında açıklamalarda bulundu.

Pakistan Başbakanı Han, AA muhabirinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisiyle yaptığı görüşmeye ilişkin sorusuna, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BM konuşmasında Keşmir sorununa yer verdiği için çok teşekkür ediyorum. Erdoğan gelecek ay Pakistan'ı ziyaret edecek.'' yanıtını verdi.

Pakistan'ın Türkiye ile çok iyi ilişkileri olduğunu ve ticari ilişkileri de artırmak istediklerini belirten Han, "Cumhurbaşkanı'na Keşmir sorunu konusundaki prensipli duruşundan dolayı müteşekkiriz." dedi.

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