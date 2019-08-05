BM’den Afganistan raporu: ‘En çok ölüm Temmuz ayında’

UNAMA’dan yapılan açıklamada, Temmuz ayında 1.500’den fazla sivilin askeri saldırılar nedeniyle yaralandığı veya hayatını kaybettiği belirtildi. Rakamın mayıs 2017’den bu yana “bir ayda meydana gelen en fazla kayıp” olduğu kaydedilen açıklamada, ölümlerin yüzde 50’den fazlasının bombalama kaynaklı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, sivillerin zarar gördüğü saldırıların çoğundan ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini sürdüren Taliban terör örgütünün hükümete yönelik saldırıları sorumlu tutuldu. Ayrıca, DAEŞ’in de ülkede, hem güvenlik güçleri hem de Şii azınlığa karşı saldırılar düzenlediği hatırlatıldı.

ABD, yaklaşık 9 aydır Taliban örgütüyle barış müzakereleri yürütüyor. Taliban’la Afganistan’da eylül ayında düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce anlaşmaya varmaya çalışan ABD’nin, görüşmeler sonucu ülkedeki askerlerinin bir kısmını geri çekmeye hazırlandığı ifade ediliyor. Ancak yapılan müzakerelere rağmen Afganistan’da şiddet olayları devam ediyor.