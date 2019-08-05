MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaBM’den Afganistan raporu: ‘En çok ölüm Temmuz ayında’
05.08.2019 - 08:29

BM’den Afganistan raporu: ‘En çok ölüm Temmuz ayında’

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), Afganistan’da son iki yılda en fazla sivil kayıplarının geçen ay yaşandığını bildirdi.

BM’den Afganistan raporu: ‘En çok ölüm Temmuz ayında’

UNAMA’dan yapılan açıklamada, Temmuz ayında 1.500’den fazla sivilin askeri saldırılar nedeniyle yaralandığı veya hayatını kaybettiği belirtildi. Rakamın mayıs 2017’den bu yana “bir ayda meydana gelen en fazla kayıp” olduğu kaydedilen açıklamada, ölümlerin yüzde 50’den fazlasının bombalama kaynaklı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, sivillerin zarar gördüğü saldırıların çoğundan ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini sürdüren Taliban terör örgütünün hükümete yönelik saldırıları sorumlu tutuldu. Ayrıca, DAEŞ’in de ülkede, hem güvenlik güçleri hem de Şii azınlığa karşı saldırılar düzenlediği hatırlatıldı.

ABD, yaklaşık 9 aydır Taliban örgütüyle barış müzakereleri yürütüyor. Taliban’la Afganistan’da eylül ayında düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce anlaşmaya varmaya çalışan ABD’nin, görüşmeler sonucu ülkedeki askerlerinin bir kısmını geri çekmeye hazırlandığı ifade ediliyor. Ancak yapılan müzakerelere rağmen Afganistan’da şiddet olayları devam ediyor.

 

İstanbul genelinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 20 kişi gözaltına alındıİstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sabah saatlerinde 8 ilçede operasyon düzenlendi. Operasyon sonunda 5 kilogram bonzai, 1 adet ruhsatsız silah, 5 adet hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca operasyonda 20 şüphelide gözaltına alındı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'da yangın!

İstanbul'da yangın!

Anneanneden torunu için büyük fedakarlık

Anneanneden torunu için büyük fedakarlık

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Hava durumu bugün nasıl olacak?

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Hava durumu bugün nasıl olacak?

e-Okul giriş sayfası | LGS 2. Nakil başvurusu nasıl yapılır?

e-Okul giriş sayfası | LGS 2. Nakil başvurusu nasıl yapılır?

Sıradaki Haber