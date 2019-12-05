BM’den rekor yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), tarihinin en büyük yardım çağrısında bulunarak gelecek yıl dünya genelinde acil insani yardıma muhtaç 168 milyon kişiye ulaşabilmek için 29 milyar dolar yardıma ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, “BM 2020 Küresel İnsani Yardım Planı” raporunu açıkladı. Dünya genelinde her 45 kişiden birinin insani yardıma muhtaç olduğunu vurgulayan rapor, Afganistan, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Kongo, Etiyopya, Haiti, Irak, Libya, Mali, Myanmar, Nijer, Nijerya, Filistin toprakları, Somali, Güney Sudan, Sudan, Suriye, Ukrayna, Venezuela ve Yemen’deki ihtiyaç sahiplerini kapsıyor. BM, 2020’de bu ülkelerde acil insani yardım bekleyen 108.8 milyon kişiye ulaşmayı hedeflerken, yaklaşık 29 milyar dolara ihtiyaç duyacak. En çok yardım, 3.30 milyar dolarla Suriye için istenirken, onu 3.2 milyar dolarla Yemen, 1.82 milyar dolarla Ebola virüsünün vurduğu Kongo izliyor.