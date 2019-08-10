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10.08.2019 - 02:23| AA

BM'nin teklifini kabul ettiler! Ateşkes sağlandı

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), BM'nin Kurban Bayramı'nda ateşkes teklifini kabul ettiğini duyurdu.

BM'nin teklifini kabul ettiler! Ateşkes sağlandı

 

UMH tarafından yapılan açıklamada, BM heyetinin başkent Trablus'ta Kurban Bayramı günleri boyunca ateşkes teklifini kabul ettiği belirtildi.

UMH tarafından açıklanan ateşkes kabulüne ilişkin General Halife Hafter tarafından henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, 29 Temmuz'da Kurban Bayramı dolayısıyla taraflar arasında güven inşası ile esir ve cenaze değişimini de kapsayan bir ateşkes teklifinde bulunmuştu. Sunulan teklifin kabulüne dair taraflardan yazılı kabul beyanlarını cuma gece yarısına dek ulaştırmaları istenmişti.

Bu yıl 11'incisi düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'na (BKON) katılmak üzere Ankara'ya gelen Selame, AA muhabirine Libya'daki krize siyasi çözüm arayışlarına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Selame, yakın zamanda açıkladığı üç aşamalı çözüm planını "ilk adımda Kurban Bayramı süresince uygulanacak bir ateşkes, hemen ardından Libya ile ilişkili ülkelerin katılacağı uluslararası toplantı ve son olarak da Libyalı tarafların görüşmesi" şeklinde belirlediklerini söylemişti.

General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

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