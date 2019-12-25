BM'ye göre Güney Sudan’daki sellerden 908 bin kişi etkilendi

AA muhabirinin Cuba’daki BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nden edindiği bilgiye göre, temmuz ayından bu yana meydana gelen aşırı yağışların yol açtığı sel felaketlerinden 908 bin kişi etkilendi. 420 bin kişi su baskınları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı. Birçok bölgeye gıda ve sağlık hizmeti ulaştırılamadı. 620 bin kişi acil yardıma muhtaç.

Güney Sudan, temmuz ayından bu yana aşırı yağışların neden olduğu tarihinin en büyük sel felaketi ile mücadele ediyor.

BM raporlarına göre, sel felaketi insani yardıma en çok ihtiyaç duyulan bölgelerde gerçekleşti.

BM Dünya Gıda Programı, sellerde 75 bin hektar tarım arazisinin zarar gördüğünü, selzedelerin yüzde 60’tan fazlasının şiddetli akut beslenme yetersizliği ile karşı karşıya olduğunu bildirdi.

İngiliz yardım kuruluşu Çocukları Kurtarın Vakfı (Save the Children) da geçen ay, Güney Sudan'da sel nedeniyle 200 bin çocuğun evlerinden ayrılmak zorunda kaldığını açıklamıştı.