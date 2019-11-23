23.11.2019 - 12:15 | | AA
Boğaya çarpmamak için ani fren yapınca 12 kişi öldü
Hindistan'da gerçekleşen kazada devrilen minibüsteki çok sayıda yaralı da hastaneye taşındı.
Hindistan'ın Racastan eyaletinde, bir anda yola çıkan boğaya çarpmamak için ani fren yapan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
NDTV kanalının haberine göre, polis, Maharaştra eyaletinden Haryana eyaletine yolcu taşıyan bir minibüsün, sürücüsünün, Nagaur bölgesinde otoyola çıkan boğaya çarpmamak için ani fren yapmasının ardından devrildiğini belirtti.
Polis, ters dönen minibüsteki 6'sı kadın 12 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 10 kişinin durumunun ağır olduğunu kaydetti.
Kağıthane’de bir esnafın dikkati dehşeti önledi... O anlar kameradaKağıthane'de yolda yürüyen anne ile çocuklarını freni boşalan kamyonun altında kalmaktan bir esnafın dikkati kurtardı. Kazada kamyonun altına sıkışan 7 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırılırken, yaşanan o dehşet anları ve vatandaşların kurtarmak için seferber olduğu anlara güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.