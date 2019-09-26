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26.09.2019 - 16:29 | | AA

Boko Haram Nijerya'yı kana buladı

Terör örgütü etkin olduğu Borno eyaletindeki bir yolda saldırı düzenledi, en az 14 asker öldü.

Boko Haram Nijerya'yı kana buladı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram terör örgütü bir askeri noktayı hedef aldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, terör örgütünün Borno eyaletindeki Gubio - Magumeri kara yolundaki askeri noktaya yaptığı saldırıda 14 asker hayatını kaybetti.

Nijerya Hava Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Ibikunle Daramola, yaptığı açıklamada, Boko Haram'a bağlı Batı Afrika İslam Devletine (ISWAP) hava operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Daramola, operasyonda ISWAP'a ait iki kampın yok edildiğini kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi.

Deprem esnasında Şirinevler ve Kartal’da bina çatladıŞirinevler'de bir apartman deprem nedeniyle çatladı. Apartman tedbir amaçlı boşaltılırken çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.
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