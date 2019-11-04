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HaberlerDünyaBolivya Devlet Başkanı Morales'in helikopteri acil iniş yaptı
05.11.2019 - 00:32 | | AA

Bolivya Devlet Başkanı Morales'in helikopteri acil iniş yaptı

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'i taşıyan helikopterin, kuyruk pervanesinde meydana gelen hasar nedeniyle acil iniş yaptığı bildirildi.

Bolivya Devlet Başkanı Morales'in helikopteri acil iniş yaptı

 

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da 20 Ekim'de kazandığı seçimlerin ardından muhaliflerin hile iddiaları ile başlayan gösteri ve şiddet olayları nedeniyle zor günler geçiren Morales, seyahat ettiği helikopterde meydana gelen arıza sonucu tehlike atlattı.

Bolivya Hava Kuvvetlerinden (FAB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Başkanı Morales'i başkent La Paz'ın güneybatısında bir otoyol açılışı için bulunduğu Colquiri'den güneydeki Oruro kentine götürmek üzere havalanan Eurocopter EC145 tipi helikopterin kuyruk pervanesinde kalkışın hemen ardından hasar meydana geldi.

Helikopter kalktığı bölgeye acil iniş yaptı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

FAB, olayla ilgili araştırma başlattı.

Ülke basınında, görgü tanıklarının açıklamalarına dayandırılan haberlerde ise kuyruğu pist yakınında bulunan metal bir cisme çarpan helikopterin 10-15 metre kadar yükseldikten sonra sert bir şekilde indiği belirtildi.

Olay yerinden çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de helikopterin kuyruk pervanesinde oluşan parçalanma dikkati çekti.

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