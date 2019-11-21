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21.11.2019 - 11:12 | | İHA

Bolivya’da ölü sayısı 30’a yükseldi

Bolivya'da 20 Ekim'de yapılan seçimlerden sonra başlayan protesto gösterileri ve ardından yaşanan çatışmalarda ölü sayısı 30’a yükseldi.

Bolivya’da ölü sayısı 30’a yükseldi

Protestoların birinci ayını doldurduğu Bolivya’da ölü sayısı 30’a çıktı. Ülkede 20 Ekim’de yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla patlak veren gösterilerde yüzlerce kişinin yaralandığı en az bin kişinin ise gözaltına alındığı belirtildi.

Devlet Başkanı Evo Morales, ordunun baskısı nedeniyle istifa edip Meksika’ya iltica etmişti. Morales’in ülkesinden ayrılmasının ardından yandaşları destek gösterilerine başladı. Morales yandaşları, geçici devlet başkanlığına getirilen Senato Başkan Yardımcısı Jeanine Anez istifa edene kadar gösterilerini sürdüreceklerini açıkladı.

Morales de uluslararası arabuluculardan Bolivya’ya geri dönmek için yardım istedi. Mexico City'deki bir basın toplantısında konuşan Morales, “ABD’nin Bolivya’ya dönmemi istemediğimi söylüyorlar. Bana kalsa yarın dönerim. Fiili hükümet bana geri dönüş garantisi verdikten sonra bana bir şey olursa, bu onların sorumluluğunda olacak” dedi.

    İki otomobilin birbirine girdiği kaza kameradaPendik’te kavşakta karşı karşıya gelen iki araç çarpıştı. Kazada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Kavşakta karşı karşıya gelen araçların çarpışma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
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