Bolivya'da ordu Anez'in geçici devlet başkanlığını tanıdı

Devlet Başkanı Evo Morales'in istifaya zorlandığı ve Meksika'ya iltica ettiği Bolivya'da yayın yapan "Pagina Siete" internet sitesinde yer alan haberde, Genelkurmay Başkanı Kaliman ve ordu komutanlarının Bolivya Devlet Başkanlığı Sarayı Casa Grande del Pueblo'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Senatör Anez ile görüştükleri, görüşmeye Emniyet Müdürü Yuri Calderon ve polis yetkililerinin de katıldığı belirtildi.

Genelkurmay Başkanı ve ordu komutanları, görüşmenin ardından yayımladıkları bildiriyle Anez'i geçici devlet başkanı olarak tanıdıklarını duyurdu.

Bildiride, "Koşullar göz önüne alındığında, askeri yasalar, normlar ve düzenlemeler izinde görevlerimizin başına döndüğümüzü size bildirmek istiyoruz. Hukukumuzun emrettiği gibi yeni hükümetin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Emniyet Genel Müdürü Calderon da konuya ilişkin CNN International'a yaptığı açıklamada, ordu ve polisin eşgüdüm içinde çalıştığını ve birlikte hareket ettiğini söyledi.

BOLİVYA'DAKİ KRİZ



Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Tartışmalı seçim sonuçlarının ardından günlerdir seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısının ardından görevi bırakmış, süreci "darbe" olarak niteleyen ve tepki gösteren Meksika'nın iltica teklifini kabul etmesinin ardından da bu ülkeye gitmişti.

Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisinin (ALP) üst kanadı Senatonun Başkan Yardımcısı Jeanine Anez, Morales'in liderliğini yaptığı parti Sosyalizm Hareketi (MAS) mensuplarının katılmadığı için çoğunluğun sağlanamadığı oturumda ülkenin geçici devlet başkanı ilan edilmişti.