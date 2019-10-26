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26.10.2019 - 14:58 | | AA

Bolivya'da resmi sonuçlar açıklandı

Yüksek Seçim Mahkemesi, hile iddiaları nedeniyle protestolara yol açan seçimin ilk turunda Morales'in yüzde 47,8, eski lider Mesa'nın ise yüzde 36,51 oy aldığını duyurdu.

Bolivya'da resmi sonuçlar açıklandı

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE), oy sayımındaki şaibe iddiaları nedeniyle ülke genelinde protestolara yol açan devlet başkanı seçiminin ilk turunu Devlet Başkanı Evo Morales'in kazandığını duyurdu.

TSE'den yapılan açıklamada, oy sayımının sonuçlandığını, Morales'in oyların yüzde 47,8'ini, eski Devlet Başkanı Carlos Mesa'nın ise yüzde 36,51'ini kazandığını bildirildi.

Bu sonuçlara göre Morales, ikinci tur seçime gerek kalmadan yeniden devlet başkanı seçilmiş oluyor.

Bolivya seçim kanunlarına göre bir aday seçimlerin ilk turunda en yakın rakibinden yüzde 10 fazla oy alırsa ikinci tur gerekmeksizin devlet başkanı seçiliyor.

Bolivya'da 20 Ekim Pazar günü yapılan seçimin ardından muhalefet, oy sayımında hile yapıldığı iddiasıyla ülkenin birçok kentinde protesto gösterileri başlatmıştı.

Seçimde gözlemci olarak bulunan Amerika Devletleri Örgütü (OAS) hile iddialarından duyulan endişeyi dile getirerek, seçimin ikinci tura götürülmesi için çağrı yapmıştı.

ABD, AB ve bazı Güney Amerika ülkelerinden de benzer yönde açıklamalar gelmişti.

Devlet Başkanı Morales, 2006'daki seçimlerde dönemin Devlet Başkanı Carlos Mesa'ya karşı yarışı kazanarak, iktidara gelmişti. Ülkenin etnik yerli haklarından seçilen ilk devlet başkanı Morales, görev yaptığı 3 dönem boyunca tüm seçimleri ilk turda kazanmıştı.

7 milyondan fazla seçmenin bulunduğu Bolivya'da yasalara göre, bir adayın devlet başkanı olabilmesi için geçerli oyların yüzde 50'sini alması veya yüzde 40 oy alarak en yakın rakibine yüzde 10 fark atması gerekiyor. Bu sonuçların çıkmaması durumunda seçimler en yüksek oy alan iki adayın yarışacağı ikinci tura kalıyor.

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