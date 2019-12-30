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30.12.2019 - 14:01 | | AA

Bombalı saldırının ardından 25 kayıp

Somali'yi kana bulayıp 81 insanın ölümüne yol açan saldırıda kayıp olanların altısı çocuk. Baş şüpheli Eş Şebab terör örgütü, henüz saldırıyı üstlenmedi.

Bombalı saldırının ardından 25 kayıp

Somali’de 81 kişinin ölümüne yol açan bombalı saldırının ardından 25 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Ulusal basının aktardığına göre, Somali Hükümeti Sözcüsü İsmail Muhtar, başkent Mogadişu’daki saldırıda bölgede olduğu tahmin edilen 25 kişinin henüz bulunamadığını dile getirdi.

Kurtarma çalışmalarının halen sürdüğünü belirten Muhtar, "Kayıp olanlardan 6’sı çocuk. Şu ana kadar 81 kişinin öldüğü tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, saldırıyı üstlenen henüz olmadı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da hafta sonu gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmişti.

Türkiye Sağlık Bakanlığı da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından yaralıların tedavisine destek vermek amacıyla harekete geçmiş, bu kapsamda Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi personelden oluşan 20 kişilik ekibi Somali'ye göndermişti.

Patlamada hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşı ile yaralanan 16 Somalili Türkiye'ye getirilmişti.

Pakistan'da 6 katlı bina çöktüPakistan'ın Karaçi kentinde 6 katlı bir bina çöktü. Büyük bir gürültüyle çöken binanın ardından çevredeki binalar da tedbir amacıyla boşaltıldı.
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