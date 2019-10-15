Booker Edebiyat Ödülü'nü Margaret Atwood ve Bernardine Evaristo kazandı

Elif Şafak'ın da aday gösterildiği ödülü The Testaments'la Margaret Atwood ve Girl, Woman, Other kitabıyla Bernardine Evaristo kazandı.

Ödül töreninde konuşan Atwood favoriler arasında gösteriliyor olmasına rağmen, "İkimiz de bu ödülü beklemiyorduk" dedi.

Geçen ay yayımlanan The Testaments, yazarın 1985 tarihli Damızlık Kızın Öyküsü kitabının devamı. 79 yaşındaki Atwood, ödülü kazanan en yaşlı yazar oldu.

İngiliz yazar Evaristo'nun Girl, Woman, Other kitabı da İngiltere'de yaşayan, 12 ile 93 yaşları arasında, çoğunluğu kadın ve siyah 12 karakterin hayatını anlatıyor.

Evaristo ilki 1969'da verilen ödülü kazanan ilk siyah kadın ve ilk siyah İngiliz yazar oldu.

Ödülün kazananı her yıl İngilizce yazılan ve İngiltere ya da İrlanda'da basılan kitaplar arasından seçiliyor. Kazanan yazar 50 bin sterlin (yaklaşık 62 bin 800 dolar) para ödülünün sahibi oluyor.

Kısa listeye kalan altı yazar arasında On Dakika Otuz Sekiz Saniye adlı kitabıyla Elif Şafak da vardı.

Jüri başkanı Peter Florence, jürinin 5 saat süren toplantıda tek bir isim üzerinde anlaşamadığını ve ödül komitesinin karşı çıkmasına rağmen ödülü iki kişiye vermek istediklerini açıkladı.

Atwood 2000 yılında da The Blind Assassin kitabıyla Booker Ödülü'nü kazanmıştı. Atwood böylelikle ödülü ikinci kez kazanan dördüncü yazar oldu.

Ödül töreni Londra'daki Guildhall salonunda düzenlendi.

Booker Ödülü 1974 ve 1992 yıllarında da ikişer yazara verilmiş, ardından kurallar değiştirilerek ödülün tek yazara verilmesi zorunluluğu getirilmişti.

Kaynak: BBC Türkçe