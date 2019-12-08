Boris Johnson golü yedi!

Başbakan Boris Johnson dün Manchester kenti yakınlarında bir kız çocukları futbol maçına konuk oldu. Johnson kaleye geçerken, küçük kızların şutlarına engel olamadı ve çok sayıda gol yedi. İngiltere’de 12 Aralık’ta yapılacak erken genel seçime bir haftadan az süre kala, Johnson ve ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, BBC’deki tartışmada karşı karşıya gelmişti. Johnson tartışmada ‘Brexit’i gerçekleştirmeyi’, Corbyn ise yoksullukla mücadeleyi vadetti.