08.12.2019 - 07:50 |
Boris Johnson golü yedi!
İngiltere erken seçime hazırlanırken, liderler ülke içinde ziyaretlerine devam ediyor.
Başbakan Boris Johnson dün Manchester kenti yakınlarında bir kız çocukları futbol maçına konuk oldu. Johnson kaleye geçerken, küçük kızların şutlarına engel olamadı ve çok sayıda gol yedi. İngiltere’de 12 Aralık’ta yapılacak erken genel seçime bir haftadan az süre kala, Johnson ve ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, BBC’deki tartışmada karşı karşıya gelmişti. Johnson tartışmada ‘Brexit’i gerçekleştirmeyi’, Corbyn ise yoksullukla mücadeleyi vadetti.
Başakşehir'de gecekondu yangınıBaşakşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. alevler kısa sürede tüm evi sararken, gecekondu da yaşayan 7 kişilik aile son anda kendilerini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.