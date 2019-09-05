MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaBoris Johnson Pence ve Netanyahu ile görüştü
05.09.2019 - 18:31| AA

Boris Johnson Pence ve Netanyahu ile görüştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

Boris Johnson Pence ve Netanyahu ile görüştü

 

Johnson, bugün Başbakanlık ofisi "10 Numara"dan Pence ve Netanyahu ile birer ikili görüşme gerçekleştirdi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Johnson ile Pence'in görüşmesinde ikili ilişkiler, İrlanda, Brexit, Hong Kong ve İran konuları ele alındı.

İngiltere ile ABD arasında Brexit'in ardından bir serbest ticaret anlaşmasının yapılmasını da görüşen Johnson ve Pence, bu amaca dönük olarak İngiltere-ABD Özel İlişki Ekonomik Çalışma Grubu'nun kurulmasının olumlu bir adım olduğu konusunda görüş birliğine vardı.

Netanyahu görüşmesi

Açıklamaya göre Johnson ile Netanyahu’nun görüşmesinde ise iki ülkenin ticaret, istihbarat, güvenlik ve kültür alanlarındaki işbirliklerine bağlılıkları teyit edildi.

Liderler, İran’ın nükleer silah elde etmesinin ve bölgedeki "istikrarı bozucu davranışlarının" önlenmesi gereğinde görüş birliğine varırken, Johnson, sorunların diplomatik çözümüne ve diyaloğa duyulan ihtiyaca vurgu yaptı.

Orta Doğu Barış Süreci'nin de ele alındığı görüşmede Johnson, ABD yönetiminin "tarafların meşru kaygılarını giderecek, yaşayabilir bir İsrail-Filistin barış anlaşmasına ilişkin" teklifinin ayrıntılarını görmeyi beklediğini dile getirdi.

Emniyet'ten Güven Masası ve Çarşı ve Mahalle Bekçilerine tanıtım filmiEmniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ' Güven Masası' ve 'Çarşı ve Mahalle Bekçileri' adlı tanıtım filmleri Ankara İl Emniyet Müdürlüğü resmi internet sayfasında yayımladı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dinç Aydoğdu kimdir? Kaç yaşında?

Dinç Aydoğdu kimdir? Kaç yaşında?

Bu 4 köpek ırkını besleyene 7 bin lira ceza!

Bu 4 köpek ırkını besleyene 7 bin lira ceza!

Yok artık! Baltayı alıp...

Yok artık! Baltayı alıp...

Emniyet'ten tanıtım filmleri

Emniyet'ten tanıtım filmleri

Sıradaki Haber