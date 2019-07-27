Boş arazide iki kilo altın buldu

Avustralya'nın Victoria eyaletinde dedektörle boş araziyi tarayan kişi, iki kilo ağırlığında ham altın buldu.

Avustralya Yayın Kurumunda yer alan habere göre, müthiş keşif eyaletin kuzeybatısındaki Ballarat kenti yakınlarındaki boş arazide gerçekleşti.

Emekli altın arayıcısı, hazineye metal dedektörüyle arama yaparken yüzeyin yaklaşık 30 santimetre altında ulaştı. İşlenmemiş altın 90 bin dolar (130 bin Avustralya doları) değerinde.

Bulduğu madeni kuyumcuya götürerek değerini öğrenen emektar altın arayıcısına, bazı teklifler geliyor.

Kuyumcu Mark Day, yaptığı açıklamada, altını getiren kişinin çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Dükkanda bana altını gösterdiğinde yaprak gibi titriyordu. Altınla ne yapacağını bilmiyordu, üç gündür uyuyamamıştı."’ ifadelerini kullandı.

Day, emektar altın arayıcısının daha fazlasını bulabileceği düşüncesiyle ismi ve madeni bulduğu yerin gizli kalmasını istediğini sözlerine ekledi.