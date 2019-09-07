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07.09.2019 - 13:14| DHA

Boşanmak isteyen eşinden intikam için 4 çocuğunu asarak öldürdü

Güney Afrika'da bir adam, kendisinden boşanmak isteyen eşinden intikam almak için 4 çocuğunu da asarak öldürdü.

Boşanmak isteyen eşinden intikam için 4 çocuğunu asarak öldürdü

Olay, Güney Afrika'nın Pinetown şehrinde geçtiğimiz Salı günü meydana geldi. Çocuklarını okuldan babaları tarafından alındığını öğrenen Xoli Mpungose adlı kadın, durumdan şüphelenerek polise başvurdu. Anne ile beraber eve giden polis, yaşları 4 ila 10 arasında değişen 3 çocuğun cansız bedenini evde farklı odalarda asılmış halde buldu. Kadının ilk eşinden olan 16 yaşındaki 4'üncü çocuğun cesedi ise evin yakınında bir bölgede ağaca asılı halde bulundu.
Polis, katil babanın okuldan aldığı 3 çocuğu birbirinden ayırarak farklı odalarda, kemerle asarak öldürdüğünü; üvey olan kızını da diğer okuldan alarak öldürdüğünü belirtti.

Boşanmak isteyen eşinden intikam için 4 çocuğunu asarak öldürdü



Güney Afrika Polisi, peşine düştüğü baba Sibusiso Mpungose'yi (41) ertesi gün gözaltına aldı.

Basına bilgi veren anne Xoli Mpungose, boşanma kararı aldığı için eşinin bu cinayetleri işlediğini söyledi.

Mahkeme cani babayı tutukladı. Soruşturma sürüyor.

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