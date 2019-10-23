Botsvana sandık başında

Güney Afrika ülkelerinden Botsvana’da halk, genel seçimler için sandık başına gidiyor.

Yaklaşık 930 bin kayıtlı seçmenin olduğu ülke, İngiltere’den bağımsızlığını kazandığı 1966 yılından bu yana Botsvana Demokratik Partisi (BDP) tarafından yönetiliyor.

57 üyeli mecliste en fazla koltuğu kazanan parti, devlet başkanını da belirlemeye hak kazanacak.

BDP Başkanı ve Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi bu seçimde de aday olurken, Demokratik Değişim Çatısı (UDC) Duma Boko’yu, Botsvana Vatansever Cephesi (BPF) Biggie Butale’yi ve Yenilikçiler İttifakı Ndaba Gaolathe’yi başkanlık için aday gösterdi.

2,3 milyonluk nüfusa sahip ülke, gelirinin çoğunu elmas gibi değerli madenlerden elde ediyor.

Uzmanlar, bu seçimin, BDP için kazanması en zor seçim olacağını belirtiyor.

Eski Botsvana Devlet Başkanı Ian Khama’nın iktidar partisini eleştirerek muhalefete başlaması BDP’yi zayıflatmıştı.