Böyle rahatlık görülmedi! Timsaha rağmen...

Florida kentinde bulunan bir golf sahasına giren 2 metre uzunluğundaki timsahı gören adam, önünden geçen timsaha aldırış etmeden golf oynamaya devam etti. O anlar sosyal medyada ilgi çekti.

Florida'da çok sık karşılaşılan bu duruma insanların fazlasıyla alıştığı belirtildi.