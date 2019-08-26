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26.08.2019 - 22:57| DHA

Böyle rahatlık görülmedi! Timsaha rağmen...

ABD'de golf sahasına giren timsahı umursamayan adam, golf oynamaya devam etti.

Böyle rahatlık görülmedi! Timsaha rağmen...

Florida kentinde bulunan bir golf sahasına giren 2 metre uzunluğundaki timsahı gören adam, önünden geçen timsaha aldırış etmeden golf oynamaya devam etti. O anlar sosyal medyada ilgi çekti.

Florida'da çok sık karşılaşılan bu duruma insanların fazlasıyla alıştığı belirtildi.

Böyle rahatlık görülmedi Timsaha rağmen...

 

 

 

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