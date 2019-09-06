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HaberlerDünyaSon dakika| Brexit krizi devam ediyor: Lordlar Kamarası onayladı
06.09.2019 - 19:07| AA

Son dakika| Brexit krizi devam ediyor: Lordlar Kamarası onayladı

İngiltere'de parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası ülkenin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılmasının (Brexit) önünü kesecek tasarıyı onayladı.

Son dakika| Brexit krizi devam ediyor: Lordlar Kamarası onayladı

Lordlar Kamarası, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nın önceki gün kabul ederek kendisine sevk ettiği, anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarıya onay verdi.

Tasarı Kraliçe 2. Elizabeth'in de onayını alarak yasalaşacak.

Tasarıya göre İngiliz hükümeti, 19 Ekim'e kadar AB ile bir Brexit anlaşması sağlayamazsa veya anlaşmasız ayrılık için parlamentonun onayını alamazsa, AB'den Brexit için 3 aylık erteleme talep etmek zorunda olacak.

AB'nin farklı bir tarih teklif etmesi durumunda da bunu kabul veya ret yetkisi İngiliz hükümetinde değil, parlamentoda olacak.

 

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