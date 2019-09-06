Brexit’te ‘aile boyu’ kriz!

İngiltere’de Brexit süreciyle ilgili yaşanan kriz sürerken, Başbakan Boris Johnson’ın sorunları dün de devam etti. Johnson’ın kardeşi Jo Johnson, dün bakanlık görevinden ve Muhafazakar Parti milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkladı.



Başbakan Johnson tarafından yeni hükümette devlet bakanlığı görevine getirilen Jo Johnson, kararını Twitter hesabından duyurdu. Jo Johnson, mesajında “Son haftalarda aile sadakati ile ulusal çıkarlar arasında sıkışıp kaldım. Bu çözümü olmayan bir gerilim. Milletvekili ve bakan olarak benim rolümü üstlenme sırası başkalarında” ifadesini kullandı.



Anlaşmasız Brexit’e karşı çıkan ve referandumda da ülkenin AB üyesi kalması için kampanya yürüten Jo Johnson, istifa mesajında yeni referandum çağrısında bulunarak, “Brexit bir zamanlar verilen sözlerin uzağında bir gerçekliğe dönüştüğü için bu konuda son sözü halka bırakmak demokratik olacaktır” ifadesini kullanmıştı.



Önceki gece Boris Johnson’ın parlamentoda aldığı üst üste yenilgiler sonrası erken seçimin şimdilik gerçekleşmemesine karar verilmişti. Muhalefet, iktidardaki Muhafazakar Parti’den milletvekillerinin de desteğiyle “anlaşmasız Brexit”i engelleyen yasa tasarısını Avam Kamarası’ndan geçirirken, tasarı Lordlar Kamarası’na getirildi.



Tasarıya göre İngiliz hükümeti 19 Ekim’e kadar AB ile bir Brexit anlaşması sağlayamaz ya da anlaşmasız ayrılık için parlamentonun onayını alamazsa, AB’den Brexit için 3 aylık erteleme istemek zorunda olacak. Tasarıya göre Avrupa Birliği’nin (AB) farklı tarih teklif etmesi durumunda da bunu kabul veya ret yetkisi hükümette değil, parlamentoda olacak. Lordlar Kamarası, tasarıyı gündeme almayı kabul etti ve en geç bugün akşam saatlerine kadar onaylama taahhüdünde bulundu. İktidarın yasanın çıkmasını engellemek adına yaptığı geciktirme çalışmaları da başarısız oldu.



Bu durumun ardından erken seçim çağrısı yapan Boris Johnson’ın teklifi kabul görmedi ve mecliste 3’te 2 çoğunluğu sağlayamadı. Muhalefete ateş püsküren Johnson, ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn’in “tarihte erken seçim istemeyen ilk ana muhalefet lideri” olduğunu söyledi. Johnson, Corbyn’in adımını “demokrasiye korkakça bir hakaret olarak” tanımladı. İşçi Partisi ise önceliğin, teklifin yasalaşması olduğunu belirtti ve erken seçime şimdilik karşı çıktı. Corbyn, anlaşmasız Brexit’in önlenmesi durumunda seçime gidilmesini destekleyeceklerini söylemişti.