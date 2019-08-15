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15.08.2019 - 12:39| AA

Brezilya cunta dönemindeki işkence dosyalarını açıyor

Temyiz Mahkemesi, 1964-1985 yıllarındaki askeri diktatörlük rejimi döneminde bir askerin işlediği iddia edilen işkence suçunun af yasası kapsamına girmeyeceğine hükmetti.

Brezilya cunta dönemindeki işkence dosyalarını açıyor

Brezilya Temyiz Mahkemesi, bir askerin 1964-1985 yıllarındaki cunta rejimi döneminde işlediği iddia edilen işkence suçunun af yasası çerçevesinde değerlendirilemeyeceğine hükmetti.

Temyiz Mahkemesi, aldığı kararla eski ordu mensubu Antonio Waneir Pinheiro de Lima hakkında adam kaçırma ve tecavüz suçlarından soruşturma açılabileceğini, işlendiği iddia edilen bu suçun af yasası kapsamına alınmayacağını bildirdi.

Brezilya basınında yer alan habere göre, hukukçular, kararın, daha önce af yasası çerçevesinde verilen hükme ters düştüğünü ve Brezilya Yüksek Mahkemesi tarafından geçersiz kılınabileceğini ifade etti.

De Lima, "ölümün evi" olarak adlandırılan, rejim tarafından çok sayıda işkence ve infazın gerçekleştirildiği iddia edilen Rio de Janeiro'daki binada sağ kalan tek kişi olan Ines Etienne Romeu'ya işkence yapmakla suçlanıyor.

Binada 18 kişinin hayatını kaybettiği ileri sürülüyor.

Brezilya'da askeri cunta dönemindeki insan hakları ihlallerini araştıran Doğruluk Komisyonunun 2014 yılında yayımladığı raporda, askeri diktatörlük döneminde en az 434 kişinin öldürüldüğü veya ortadan kaybolduğu sonucuna varılmıştı.

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