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06.11.2019 - 11:59 | | AA

Brezilya'da facia 'geliyorum' demiş

250'yi aşkın insanın ölümüne yol açan baraj çökmesini inceleyen Ulusal Maden Kurumu, şirketin uyarı işaretlerini görmezden geldiğini açıkladı.

Brezilya'da facia 'geliyorum' demiş

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde 25 Ocak'ta meydana gelen ve 250'den fazla kişinin hayatını kaybettiği atık barajında meydana gelen çökmenin önlenebilir olduğu bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Ulusal Maden Kurumundan (ANM) yapılan açıklamada, çöken barajın işletmecisi madencilik şirketi Vale'nin uyarı işaretlerini ihbar etmediği belirtildi.

Açıklamada, "ANM doğru bir şekilde bilgilendirilseydi önlem alabilirdi ve şirkete (Vale) bu felaketten kaçınılmasını sağlayacak acil durum önlemlerini alması için baskı yapabilirdi." ifadesi kullanıldı.

Vale'nin şirket içi belgelerinden alıntı yapılarak ihbar edilebilecek birçok durum olduğu vurgulanan açıklamada, ilk ihbarın 2018'de drenaj suyunda tortu bulunmasının ardından yapılabileceği kaydedildi.

Açıklamada, Vale'nin 20'den fazla yeni cezayla karşı karşıya olduğuna dikkati çekildi.

ANM Başkanı Victor Bicca düzenlediği basın toplantısında, drenaj suyunda tortu bulunmasının, derhal ihbar edilmesi gereken endişe verici bir işaret olduğu söyledi.

Drenaj suyunda tortu olduğu bilinseydi bölgede incelemelerin yapılabileceğinin altını çizen Bicca, ancak kurum olarak olan bitenden haberleri olmadığını dile getirdi.

Minas Gerais'da mahkeme, 25 Ocak'ta çöken maden atık barajında sorumluluğu nedeniyle işletmeci şirket Vale'nin tüm insani zararların yanı sıra maddi ve çevre zararlarını da karşılamasına karar vermişti.

13 milyon metreküp atığın çevreye yayılmasına sebep olan facianın ardından baraj çevresinde yaşayan yaklaşık 3 bin kişi tahliye edilmişti. Kazada en az 250 kişi hayatını kaybetmişti.

Bakan Soylu: Dünyada böyle bir sayı yok!İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2017'de 175 bin olan kaçak göçmen yakalamalarının 2018'de 268 bin olduğunu belirterek, "Bu yıl hali hazırda 371 bin oldu. Dünyada böyle bir sayı yok. Biz bunu Avrupa'ya anlatmaya çalışıyoruz ama maalesef anlamıyorlar. Nato kafa, nato mermer." dedi.
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