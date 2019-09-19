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19.09.2019 - 00:17 | | AA

Brezilya'da üst düzey isim evinde ölü bulundu

Brezilya'da "araba yıkama" adıyla bilinen yolsuzluk soruşturmasının merkezindeki Odebrecht inşaat şirketinin eski üst düzey yöneticisi Henrique Valladeres, Rio de Janeiro'daki evinde ölü bulundu.

Brezilya'da üst düzey isim evinde ölü bulundu

 

Rio de Janeiro polisi, yolsuzluk soruşturmasındaki Odebrecht inşaat şirketinin eski üst düzey yöneticisi Valladeres'in, Rio de Janeiro'daki evinde ölü bulunduğunu duyurdu.

Valladeres'in cenazesinin adli tıp incelemesi sonrasında ailesine teslim edildiği, ölüm sebebinin ise belirlenemediği kaydedildi.

Valladeres'in soruşturma kapsamında muhbirlik yaptığı biliniyordu.

Maktul Valladeres, Brezilya devlet başkanlığı eski adaylarından birine ve eski bir enerji bakanına yapılan şüpheli ödemeler hakkında bilgiler paylaşmıştı.

Araç yıkama operasyonu

Brezilya'da devlete ait petrol şirketi Petrobras'ta yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle başlatılan ve "Araç Yıkama Operasyonu" olarak adlandırılan soruşturmayı yürüten savcılar, Odebrecht isimli inşaat firmasının, 8 ihale karşılığında eski Devlet Başkanı Lula da Silva'ya rüşvet verdiğini ileri sürmüştü.

Mart 2015'te başlatılan soruşturmada, aralarında şirketin üst düzey yöneticileri, iki eski milletvekili ve ünlü iş adamlarının bulunduğu 100'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Eski Devlet Başkanı Michel Temer de Odebrecht şirketinden yaklaşık 300 bin dolar rüşvet almakla suçlanmıştı.

Odebrecht şirketinden ismi açıklanmayan eski bir yönetici, şirketin, Temer'in partisine 40 milyon dolar rüşvet verdiği iddiasında bulunmuştu.

Peru, Arjantin, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Ekvador ve Venezuela makamları, kendi ülkelerinde Odebrecht şirketinin faaliyetleriyle ilgili yolsuzluk soruşturmaları başlatmıştı.

Soruşturma çerçevesinde bugüne kadar onlarca siyasetçi ve yönetici mahkum edilirken, 2 milyar doların üzerinde rüşvet ve yolsuzluk ortaya çıkarılmıştı.

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