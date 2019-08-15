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15.08.2019 - 08:46| DIŞ HABERLER SERVİSİ

Bu filmler hayvanlara iyi geldi

Kayıp Balık Nemo, Harry Potter ve Zootropolis: Hayvanlar Şehri gibi filmlerin, farkındalığı artırarak çevreye yararlı olduğu belirtildi.

Bu filmler hayvanlara iyi geldi

Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmanın, 2003’te vizyona giren Nemo filminin etkisini ortaya çıkarmak için başlatıldığı ve filmin, toplumun evcil hayvan bakmak konusundaki oranının yükselmesinde katkı sağladığı sonucuna varıldı. Nemo’nun yanı sıra Harry Potter ve Zootropolis filminin de aynı etkiyi yarattığı belirtildi. Uzmanlar, söz konusu filmlerin nesli tükenen hayvanlara yardım ettiği görüşünde.

Faytoncularla akülü araç sahipleri arasındaki kavga kameradaBüyükada'da faytoncularla akülü araç sahipleri arasında çıkan ve ortalığın savaş alanına döndüğü kavga güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
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