Bu filmler hayvanlara iyi geldi

Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmanın, 2003’te vizyona giren Nemo filminin etkisini ortaya çıkarmak için başlatıldığı ve filmin, toplumun evcil hayvan bakmak konusundaki oranının yükselmesinde katkı sağladığı sonucuna varıldı. Nemo’nun yanı sıra Harry Potter ve Zootropolis filminin de aynı etkiyi yarattığı belirtildi. Uzmanlar, söz konusu filmlerin nesli tükenen hayvanlara yardım ettiği görüşünde.