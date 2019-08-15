15.08.2019 - 08:46| DIŞ HABERLER SERVİSİ
Bu filmler hayvanlara iyi geldi
Kayıp Balık Nemo, Harry Potter ve Zootropolis: Hayvanlar Şehri gibi filmlerin, farkındalığı artırarak çevreye yararlı olduğu belirtildi.
Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmanın, 2003’te vizyona giren Nemo filminin etkisini ortaya çıkarmak için başlatıldığı ve filmin, toplumun evcil hayvan bakmak konusundaki oranının yükselmesinde katkı sağladığı sonucuna varıldı. Nemo’nun yanı sıra Harry Potter ve Zootropolis filminin de aynı etkiyi yarattığı belirtildi. Uzmanlar, söz konusu filmlerin nesli tükenen hayvanlara yardım ettiği görüşünde.